Политика Пристайко рассказал о негативных последствиях для Украины скандала с Трампом

2019-10-07 17:30 75

Скандал вокруг разговора президента Владимира Зеелнского с американским коллегой Дональдом Трампом вредит Украине. Об этом в понедельник, 7 октября, заявил глава МИД Вадим Пристайко, по итогам встречи с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом.

По его словам, Украина была втянута в американскую политику с начала каденции Трампа.

"Меньше, чего бы мы хотели, это быть втянутыми во внутреннюю политику США накануне их выборов. Так случилось, что мы были затянуты с начала каденции президента Трампа и все наши шаги были направлены на то, чтобы объяснить ... Особенно, это стало очевидно с нашими выборами собственными, которые прошли без вмешательства. Президент Зеленский так и сказал президенту Трампу, что "я избрался и многие люди поддержали меня, и залогом этому была только возможность законного проведения выборов без воздействия извне". И, как он сказал Трампу, "не могу представить, чтобы кто-то из украинцев пытался вмешиваться в чужие выборы, тем более в выборы в США", - сказал Пристайко.

Он также отметил, что любые расследование в стране должны вестись без вмешательства правительства.

"Это действительно вредит нам ... Мы пытаемся объяснить, что это расследование, которые должны вестись и по Burisma и по любым другим компаниям они должны происходить без вмешательства правительства. Они должны быть справедливыми. Результат, который в этом расследовании будет - это будет тот результат, который мы представляем. И не мы как правительство, а мы как наша судебная система и наша прокуратура, которые должны этим заниматься", - заявил Пристайко.

Напомним, в конце сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Причиной послужила жалоба сотрудника американской разведки на президента, в которой он обвинил его в попытке привлечь иностранное государство к вмешательству в выборы президента США 2020 года.

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в июле. В ходе беседы Трамп пожаловался Зеленскому на необоснованность увольнения в 2016 году генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием коррупции в компании Burisma. В ее правление входил сын Байдена.

Байден является главным конкурентом Трамп на выборах президента, которые состоятся через год.