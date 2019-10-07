Политика «Продать ПриватБанк»: у Зеленского ошарашили заявлением, что будет с деньгами украинцев

2019-10-07 21:30 243

 

В будущем, правительство планирует сократить свою долю в банковской системе до двадцати процентов. В настоящее время чиновники контролируют большую часть рынка, пишет Политека.

Глава правительства Украины Алексей Гончарук не один раз уже заявлял, что нужно воплотить в реальность масштабную приватизацию. Прежде всего, согласно словам премьера, когда он был еще членом команды Зеленского, нужно будет продать государственные финансовые учреждения. Речь шла об «Ощадбанке», «Укрэксимбанке», «Укргазбанке», а также «ПриватБанке».

«Они должны быть проданы в первую очередь. Я хотел бы, чтобы десять крупных системных банков зашли в Украину. Для этого нам нужно продемонстрировать экономический рост, независимость банковского регулятора – Национального банка – и наладить работу судебной системы», — отметил премьер.

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