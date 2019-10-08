Политика Спикер Рады Разумков рассказал, когда и как именно пройдут выборы на Донбассе

2019-10-09 08:12 177

Работа Верховной Рады над новым законом об особом статусе Донбасса начнется не раньше саммита "нормандской четверки".

"Инициатива будет исходить из Офиса Президента. К нему присоединится Кабинет министров Украины, и самое главное - к этому процессу присоединится общественность. Это будет открытый процесс, который позволит сделать так, чтобы осталось как можно меньше вопросов к будущему закону", - сообщил спикер Дмитрий Разумков в эфире ICTV.

По его словам, пока говорить рано о системе, по которой должны проходить выборы. На данный момент еще нет даже проекта нового закона об особом статусе Донбасса, но когда документ будет разработан, не факт, что он будет полностью отличаться от существующего.

Важно, в первую очередь, чтобы этот закон соответствовал интересам украинского государства, подчеркнул спикер Рады.

Что касается, даты проведения выборов в регионе, то, по словам Разумкова, у Зеленского полагают, что голосование на Донбассе должно состояться одновременно с выборами на остальной части Украины