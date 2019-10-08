Политика Спикер Рады Разумков рассказал, когда и как именно пройдут выборы на Донбассе

2019-10-09 08:12 177

Работа Верховной Рады над новым законом об особом статусе Донбасса начнется не раньше саммита "нормандской четверки".

"Инициатива будет исходить из Офиса Президента. К нему присоединится Кабинет министров Украины, и самое главное - к этому процессу присоединится общественность. Это будет открытый процесс, который позволит сделать так, чтобы осталось как можно меньше вопросов к будущему закону", -  сообщил спикер Дмитрий Разумков в эфире ICTV.

 По его словам, пока говорить рано о системе, по которой должны проходить выборы. На данный момент еще нет даже проекта нового закона об особом статусе Донбасса, но когда документ будет разработан, не факт, что он будет полностью отличаться от существующего.

Важно, в первую очередь, чтобы этот закон соответствовал интересам украинского государства, подчеркнул спикер Рады.

Что касается, даты проведения выборов в регионе, то, по словам Разумкова, у Зеленского полагают, что голосование на Донбассе должно состояться одновременно с выборами на остальной части Украины

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Разумков: Я уйду с поста главы партии Слуга народа

2019-10-01 19:00 1506

«Всего 40 тысяч»: Разумков пожаловался на низкие зарплаты депутатов

2019-09-30 22:00 1803

План работы Верховной Рады на неделю - нужно рассмотреть 24 законопроекта

2019-09-17 09:11 894

видео Геращенко и Разумков устроили перепалку в Раде

2019-09-10 21:00 3519

Еще новости в разделе "Политика"

Нидерланды обратили внимание на новое обстоятельство катастрофы MH17 на Донбассе

2019-10-09 09:41 102

Спикер Рады Разумков рассказал, когда и как именно пройдут выборы на Донбассе

2019-10-09 08:12 177

Зеленский и Трамп не поздравили Путина с днем рождения

2019-10-08 21:30 519

Россия начала выдвигать новые «газовые условия»

2019-10-08 20:30 591
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Нидерланды обратили внимание на новое обстоятельство катастрофы MH17 на Донбассе 2019-10-09 09:41 102
Спикер Рады Разумков рассказал, когда и как именно пройдут выборы на Донбассе 2019-10-09 08:12 177
Зеленский и Трамп не поздравили Путина с днем рождения 2019-10-08 21:30 519
Россия начала выдвигать новые «газовые условия» 2019-10-08 20:30 591

Лента

09:41 Нидерланды обратили внимание на новое обстоятельство катастрофы MH17 на Донбассе
09:13 Финансовый кризис в ООН - экономят на командировках и миротворцах
08:39 Внезапно: российский великан может стать соперником Усика 12 октября
08:12 Спикер Рады Разумков рассказал, когда и как именно пройдут выборы на Донбассе
22:00 Техосмотр легковушки по новым правилам: сколько придется заплатить
21:30 Зеленский и Трамп не поздравили Путина с днем рождения
21:00 Работодатели не дают отпусков одиноким матерям
20:30 Россия начала выдвигать новые «газовые условия»
20:00 "Мне надо быть осторожнее": Сайдик уклонился от вопроса о принадлежности Крыма
19:30 Рябошапка назначил своим замом Трепака