Экономика В Кабмине озвучили прогноз по гривне

2019-10-08 17:30 192

По итогам текущего года среднегодовой курс гривны составит 26,3 за доллар. Об этом сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Также в Минэкономики отметили, что по прогнозу в 2020 году курс гривны составит 27,3 за доллар.

В более ранних прогнозах указывалось, что по итогам 2019 года доллар в Украине будет стоить 28 гривен, а в 2020 году - 29,18 гривен.

Кроме того ожидается, что в текущем году рост потребительских цен ожидается на уровне 7,2% (ранее - 7,6%), а в 2020-м - 6,3% (ранее - 6%). В то же время ВВП Украины вырастет в текущем году на 3,2%, тогда как ранее ожидался рост в 2,7%.