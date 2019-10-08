Политика Украинцы отдадут за газ последнее, цены взлетят до небес: озвучены новые тарифы

2019-10-08 19:00 285

С октября цены на газ могут резко вырасти

Об этом стало известно благодаря сообщению главы компании «Нафтогаз-Украина» Андрея Коболева.

По его словам к концу отопительного сезона цена для конечного потребителя, по прогнозам экспертов, взлетит с 6 до 8,5 грн за кубометр.

«Цена газа для населения за прошедшие пять месяцев снизилась на 25%. Сейчас она ниже, чем год назад. Есть риск, что зимой газ подорожает, потому что на него увеличивается спрос. На это указывают и текущие биржевые прогнозы. На период отопительного сезона повышение может составить 20-25% – до 8,5 грн за куб. Если будет прерывание транзита российского газа, кризис поставок, то цены могут подскочить еще больше.», — заявил Коболев.

В данный момент, с учетом налога и всех платежей, конечная цена для украинцев будет колебаться около 5,5-6 грн за кубометр. Хотя еще в прошлом году в планах Кабмина было повышение тарифа почти до 10 грн.

Ранее мы сообщали о том, как переполох с курсом доллара влияет на стоимость продуктов в Украине. Несмотря на укрепление гривны к доллару цены на продукты не падают, а только растут. Одной из причин стали риски, которые продавцы закладывают в стоимость товаров.

Эксперты отмечают, что в странах с нестабильной экономикой риски особенно высоки, а курс валют нестабильный. По словам главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, укрепление гривни продолжается практически на протяжении всего года, но производители с продавцами все равно «готовятся к худшему». При этом Дорошенко уверяет, что при более высоком курсе цены росли бы гораздо быстрее.