Политика В Кабмине запустили процесс отмены в Украине трудовых книжек - чем их заменят

2019-10-10 08:11 171

Уже в ближайшем будущем граждане не будут обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку. Соответственно, работодателям не нужно ее проверять или сохранять. Точные данные о стаже всех украинцев будут храниться в электронных реестрах государства. Электронный документ с информацией о работе, зарплате, выплатах и трудовом стаже можно будет получить через интернет и распечатать на обычном принтере.

Кабмин Гончарука запускает в работу законопроект и акты, которые отменят обязательность трудовых книжек.

"Дело в том, что в электронных реестрах государства данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года есть и так. Для расчета пенсий или других социальных выплат уже используются именно эти данные", - сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

Электронный документ с информацией о своем рабочем стаже можно будет заказать и получить через интернет. Этот документ люди могут предоставить работодателю, если тому важно проверить стаж соискателя из официальных реестров.

"Чтобы получить этот документ, гражданину нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться ЭЦП. Также, надеюсь, мы успеем прикрутить туда и BankID", - добавил он.

Работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы.

Если у вас есть трудовой стаж до 2000 года, будет возможность занести эту информацию в электронный реестр — самостоятельно или через работодателя. Тогда вам сохранять трудовую книжку в качестве носителя информации совсем не будет нужды.

Если кто-то все же захочет сохранить трудовые книжки, запрещать это не будут.

"Можно так же просить своего работодателя делать в нем записи и ставить штампы. Но ни вы, ни работодатель это теперь не обязаны делать", - заявил он.