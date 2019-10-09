Политика Глава Генштаба ВСУ заявил, что война на Донбассе будет завершена при одном условии

2019-10-11 21:36 240

Боевые действия на Донбассе будут завершены при условии освобождения всех украинских пленных, полного взятия под контроль Украины оккупированных территорий и государственной границы с РФ.

"Боевые действия на Донбассе должны быть завершены исключительно при условии освобождения всех украинских заложников и пленных, полного взятия под контроль Украины оккупированных в настоящее время территорий и соответствующих участков государственной границы с Российской Федерацией", - заявил начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак в интервью изданию Телеком.

По его словам, вопрос переговоров входит в компетенцию политического руководства страны, в то же время украинская армия способна поддержать благоприятные условия для сдерживания агрессора и обеспечения переговорного процесса в "нормандском формате" с целью завершения вооруженного конфликта политико-дипломатическим путем.

Также Хомчак отметил: "Относительно Крыма, здесь другой позиции быть не может: Крым - это Украина. Пути его освобождения и полноценного возвращения в состав нашего государства, кроме фактора чисто военного, имеют значительный информационный и политический подтекст и должны рассматриваться в комплексе с возможным привлечением международных партнеров".