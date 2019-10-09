Украина В Кабмине назвали дороги, которые станут платными

2019-10-09 16:30 177

 

Дороги Львов-Краковец, Киевская кольцевая, Белая Церковь-Киев станут платными, сообщил министр инфраструктуры.

Планируется сделать платным проезд по трех автодорогах Украины. Об этом рассказал в эфире Завтрака с 1+1 министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Мы сейчас должны делать расчеты относительно строительства платных дорог. По плану у нас: Львов-Краковец, киевская кольцевая, Белая Церковь-Киев", - сказал министр.

Он также отметил, что на Одесской трассе проезд пока останется бесплатным.

"Одесскую трассу делать сейчас автобаном не совсем актуально. Если мы хотим говорить о каких-то платных дорогах, концессионных, то у нас есть другие участки. Например, киевская кольцевая, была бы очень актуальной. На этом участке точно нужно что-то делать", - считает он.

Криклий отметил, что концессионные платные дороги всегда должны быть альтернативными к бесплатным.

Ранее сообщалось, что строительство первой платной дороги из Львова в польский Краковец начнется в 2020 году.

Стоит отметить, что ранее в Укравтодоре обещали начать строительство первой платной дороги уже в 2019 году. Там даже подсчитали, что проезд по такой дороге будет стоить от семи евроцентов за километр.

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