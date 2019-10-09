Политика ЕС пересмотрит Соглашение об ассоциации с Украиной: подробности

2019-10-09 17:00 216

 

Украина и Евросоюз готовы к пересмотру Соглашения об ассоциации в части торговли уже этой осенью, заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка. И добавил, что для обновления соглашения, переговоры по которому прошли 10 лет назад, необходимо провести тщательный анализ.

«Обе стороны заинтересованы в увеличении торговли. То, что мы видим сегодня с европейской стороны, так это конструктивное отношение к тому, что мы можем обсуждать, и какое решение мы можем принять в рамках Комитета ассоциации, который состоится в середине ноября в торговом составе, и на Совете ассоциации в декабре. Будем говорить о модальности, условиях и календаре обновления Соглашения уже этой осенью», – сообщил Качка.

Также он заверил, что новое правительство заинтересовано в том, чтобы максимально ускорить и усилить работу по выполнению Соглашения, поскольку Верховная Рада уже приняла ряд необходимых законов для его выполнения. Вместе с тем он обозначил ряд вопросов, которые необходимо решить. В частности, речь идет о пошлинах, таможенных порядках, признании эквивалентности технического регулирования. Иногда пакет таких договоренностей называют «промышленным безвизом».

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