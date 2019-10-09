Политика Зеленский: Формулы Штайнмайера для Крыма нет

2019-10-09 21:30 90

 

Без международных партнеров и мощной армии деоккупация полуострова невозможна, считает украинский президент.

Президент Владимир Зеленский заявил, что деоккупация Крыма без международных партнеров Украины не представляется возможной. Об этом он сказал на выставке Оружие и безопасность в Киеве, пишет Крым.Реалии.

Отвечая на вопрос, существует ли своя "формула Штайнмайера" для Крыма, президент сказал, что такой формулы сейчас нет. А в вопросе деоккупации полуострова, считает глава государства, "Украина сама не справится".

"Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, я должен констатировать, к сожалению, Украина сама не справится. Нужны условия наших международных партнеров, должна у нас быть еще мощнее армия. Надо быть очень мощными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня", - сказал Зеленский.

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