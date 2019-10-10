Политика Зеленский и Меркель обсудили по телефону проблемы разведения сил у Петровского и Золотого

2019-10-10 08:40 147

Президент Украины в ходе телефонной беседы с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудили вопросы разведения сил вблизи Петровского и Золотого. Также обсуждался вопрос восстановления территориальной целостности Украины.

Как сообщает Офис президента, Владимир Зеленский высоко оценил весомую поддержку со стороны канцлера в достижении мира в Украине, ее последовательную позицию в вопросе санкций в отношении РФ, а также помощь Германии в реализации политики реформ.

Ангела Меркель заявила, что использует предстоящие контакты с партнерами в нормандском формате для достижения договоренности о дате проведения саммита.

Зеленский также сообщил канцлеру Германии о ситуации с безопасностью на Донбассе. Кроме того, в ходе телефонного разговора обсуждались вопросы разведения сил вблизи Петровского и Золотого, а также ход работ по восстановлению моста вблизи Станицы Луганской.