Политика Кличко открыто выступил против людей Коломойского - Богдана, Вавриша и Ткаченко

2019-10-11 16:29 165

Имеющий значительную поддержку киевлян мэр столицы Виталий Кличко пытается отстоять свое право управлять главным городом страны. Он открыто обвинил главу Офиса президента Андрея Богдана, его партнера Андрея Вавриша и нардепа, экс-гендиректора "1 + 1" Александр Ткаченко в давлении на Киевсовет.

В интервью "Радио НВ" Кличко сообщил, ссылаясь на неназванные источники, что указанные люди предлагают политические дивиденды депутатам Киевсовета в обмен на саботаж его работы. Мэр убежден, что цель таких действий – дискредитация возглавляемого им органа местного самоуправления.

"Каким-то там пообещали, что "если вы сейчас будете нам подыгрывать, на следующие выборы под флагом той партии, которая имеет большую поддержку, вы можете уже попасть в следующие (лидеры) выборов как депутаты... Предложения (то, что мне говорили) поступали от персоналий; назывались фамилии, которые связаны с тремя людьми: Богдан, Вавриш, Ткаченко", - сказал Кличко.

Напомним, ранее народный депутат из фракции "Слуга народа" и бывший генеральный директор телеканала Александр Ткаченко подал свою декларацию, где указал, что претендует на должность главы Киевской городской администрации.

Также стало известно, что партия "Слуга народа" инициирует новый законопроект, который предусматривает разделение должности мэра и председателя КГГА. В ответ мэр Киева Кличко заявил, что в случае распределения полномочий будет инициировать досрочные выборы киевского городского головы.

В свою очередь Виталий Кличко подал в суд на Алексея Гончарука и Андрея Богдана из-за решения уволить его с должности главы КГГА.