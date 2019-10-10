Политика Владимир Зеленский заявил, что не боится ни нового Майдана, ни Петра Порошенко

2019-10-10 13:16 75

Шестой президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве заявил, что кровопролития в случае организации массовых акций, к которым, по его словам, подталкивает пятый президент Украины Петр Порошенко, не будет.

"Ошибка Порошенко только в одном, что ему кажется, что он может быть лидером другого Майдана. И он готов, вы видели же заявление и самого президента Штайнмайера, и немецкой стороны, и французской стороны, и многих европейских СМИ, они в шоке.

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Потому что его риторика меняется, как и изменился его статус. Но единственное, что он забывает, что он уже не президент. Ну, даже не то, что он забывает. Я боюсь, что он в это не верит. Я боюсь, что это на физическом уровне есть проблема. Так вот, он против разведения, ему кажется, что по этому поводу может быть Майдан. Мало того, что он подталкивает, слегка подталкивает людей, и своими СМИ подталкивает людей, и своими действиями", - отметил Зеленский.

В то же время президент отметил, что готов к диалогу с украинцами и обещает не допустить столкновений.

"По поводу в целом Майдана и прочее. Я ничего этого не боюсь. В любой момент, в любую секунду, если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала, чтобы я не был президентом. Смотрите, кровопролития не будет, я очень спокойно к этому отношусь", - сказал Зеленский.

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