Политика Зеленский публично признал свою главную ошибку по Донбассу

2019-10-10 11:14 240

Сегодня во время пресс-марафона в Киеве президент Владимир Зеленский назвал главную проблему после начала войны в Донбассе.

"Наша главная ошибка была, когда многие приехали из оккупированной части, а мы как власть не обеспечили их местом жительства, работой... И многие из них уехали в поисках убежища. Почему я сказал, что виновата власть? Объясняю. Власть не может все... Власть не обеспечила. Власть занималась политикой и войной", – добавил он.

Зеленский заявил о том, что понимает, что некоторые граждане, проживающие на неподконтрольных территориях Донбасса, могут ощущать себя украинцами, а некоторые нет.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ПРЕСС-МАРАФОНА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО

"Если в Донбассе человек думает, что не украинец, я не могу влезть в его мозг. Те, кто чувствуют себя украинцами, они должны знать, что мы их не оставляем, мы их не бросим", – заверил президент и добавил, что эти граждане должны иметь возможность "вернуться в Украину".

Также Зеленский посоветовал жителям Донбасса, которые живут на оккупированных территориях, не смотреть российского телевидения или же разговаривать с телевизором как российский комик Сергей Светлаков.

"Ни одно телевидение, никакие СМИ не должны на них влиять. Это должны сделать только они сами: переключать эти каналы, не смотреть их, а если ты смотришь, то как Светлаков разговаривал с телевидением. Это тоже выход, сидеть пока там нет наших каналов и говорить: "Что ты врешь? Я тебе не верю. Скоро украинцы, наша власть здесь появится, скоро наши парни за нами вернутся"...

По словам Зеленского, его главная цель, как президента – это прекращение войны на Донбассе.