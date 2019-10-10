Политика ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ В Киеве проходит групповой пресс-марафон Владимира Зеленского - журналистов разбили на группы и дали по полчаса

2019-10-10 09:39 84

Сегодня шестой президент Украины проводит пресс-марафон на столичном фудкорте Kyiv Food Market. Владимир Зеленский отвечает на вопросы журналистов в течение всего дня.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель, ставшая известной широкой общественности после нападения на журналиста, ранее заявила, что "по самым скромным подсчетам, марафон может продолжаться 10 часов".

Представители медиа будут задавать ему вопросы группами по 7−10 человек. Группы будут сменять друг друга каждые полчаса. Формируются они по списку аккредитации.

Также представители СМИ будут иметь возможность работать в пресс-центре, организованном на территории Kyiv Food Market, где будет осуществляться прямая трансляция интервью.

Офис президента аккредитовал более 300 журналистов для участия в пресс-марафоне.


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