Политика Зеленский рассказал, как шантажируют "слуг народа"

2019-10-10 18:00 144

 

В Верховной Раде пытаются влиять на депутатов фракции Слуга народа, чтобы они не голосовали за некоторые законы. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг, 10 октября.

"Они ("слуги народа") очень больно в целом относятся и боятся любых законопроектов, которые связаны именно с депутатами. Второе, там некоторых людей просто не было на голосовании. Третье, нет никаких групп влияния любого олигарха в партии Слуга народа. Есть опытные парламентарии в других партиях, которые ежедневно занимаются только одним - влиянием: эмоциональным, денежным и любым другим…", - сказал президент.

По словам Зеленского, эти люди хотят "расколоть партию Слуга народа". "И делают в некоторых вопросах, например, когда они не проголосовали за один из законов, после этого проголосовали, потому что мы встретились, я начал говорить с депутатами, все стали им объяснять", - говорит глава государства.

Он навел пример давления на нардепов: "Что сделали. Утром приехали люди, ходили по Верховной Раде. Отправляли различными виджетами. Они там обменялись телефонами. Отправляли СМС: "Завтра вашу тёщу посадят", - пишут они им СМС, - "если вы сейчас проголосуете". То есть они пользуются неопытностью некоторых депутатов партии Слуга народа и это информационная политика внутри Верховной Рады. Снимаются даже офисы возле офиса партии Слуга народа. Они увидели, что кто-то слаб и его используют", - говорит Зеленский.

Отметим, пресс-марафон продолжается уже почти семь часов. За это время президент пообщался со 150 журналистами из 300.

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