Политика Зеленский рассказал, при каких условиях возможно применение формулы Штайнмайера

2019-10-10 19:00 78

 

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг, 10 октября, подчеркнул, что так называемая формула Штайнмайера может быть внедрена только через закон об особом статусе Донбасса, который должна принять Верховная Рада и подписать президент.

"Внедрение формулы Штайнмайера не состоялось. Оно может состояться только в законе об особом статусе. Имплементация этой формулы может состояться только в законе. То есть формула Штайнмайера вступает в силу тогда, когда выступает в силу закон об особом статусе. Именно такой порядок", - сказал Зеленский.

Он также напомнил, что это закон еще нужно принять в Верховной Раде и отправить на подпись президенту.

Ранее обращение против имплементации формулы Штайнмайера приняли депутаты Черновицкого, Хмельницкого, Львовского, Тернопольского и Ивано-Франковского облсоветов, а также горсоветов Херсона, Кропивницкого, Дрогобыча, Ковеля, Сум, Львова и некоторых других.

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