Политика Это долгий путь: Зеленский рассказал про план "Б" по Донбассу

2019-10-10 20:00 186

 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по "плану Б" Украине придется вывезти жителей оккупированного Донбасса.

Об этом сообщил глава государства в ходе своего пресс-марафона в Киеве 10 октября.

Зеленский объяснил, что если не удастся в ближайшее время завершить войну и вернуть оккупированные территории вместе с жителями, то придется применить "план Б" и вывезти желающих граждан на подконтрольные территории.

"Все, кто чувствуют себя, проживая там украинцами - мы их не оставим, мы вернем их вместе с территорией - это план А. План Б - все, кто чувствуют себя украинцами - если у нас будет этот долгий путь - по возвращении территории, то мы должны обеспечить людям возможность быть здесь, на подконтрольных территориях ", - подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что власть допустила ошибку, когда не обеспечила беженцев работой и жильем.

"И многие вернулись обратно. Это гражданские люди, они никогда не воевали. Власть не может все, но это надо было обеспечить", - добавил он.

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