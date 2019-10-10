Украина В Укрзализныце анонсируют повышение тарифов

2019-10-10 21:00 129

Повышение цен на электроэнергию, которое произошло после запуска оптового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года, приведет к повышению тарифов Укрзализныци на перевозку грузов и пассажиров в 2020 году. Об этом заявил глава правления компании Евгений Кравцов.

"Повышение цен на электроэнергию отразится на затратах, и только потом наши затраты перекладываются в тарифы. Ничего нового - деньги из воздуха, увы, мы не возьмем", - заявил Кравцов.

По его словам, Укрзализныця, как и весь рынок сейчас "задает вопросы".

"Это серьезное повышение стоимости электроэнергии. Пока сказать, на сколько увеличится сумма затрат, сложно. Цифры будут ближе к концу года", отметил глава правления .

Напомним, 1 июля 2019 года согласно закону О рынке электроэнергии, принятому в апреле 2017 года, в Украине запущен новый оптовый рынок электроэнергии.