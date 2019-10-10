Политика Зеленский о присутствии Авакова в Кабмине: Есть испытательный срок

2019-10-10 22:00 159

 

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что готов поддержать увольнение министров, которые не покажут реальных дел, в том числе и главы МВД Арсена Авакова.

Такое заявление он сделал сегодня в ходе пресс-марафона.

“Я за то, чтобы у нас министерства были лучшими в мире. Что касается господина Авакова, я вам сказал, меня спрашивали: действительно это никакой не компромисс, потому что я ничего ему не должен… Это я. Но есть Правительство. Есть Премьер-министр. Поэтому есть, скажем так честно, испытательный срок. Мы хотим увидеть новые лица в Министерстве внутренних дел. Мы обновили… новый человек там в Нацполиции, насколько я знаю, точно новый человек в пограничниках (Госпогранслужбе, – ред.), я об этом договаривался с министром внутренних дел и с нашим Кабмином говорил… Потом у нас Нацгвардия, новый человек. Там очень много новых людей… Поэтому есть испытательный срок”, – подчеркнул Зеленский.

“Я всем министрам сказал, и всем правоохранителям сказал откровенно: реальные дела, эффективные дела, пожалуйста, принесите нам до конца года. Не будет – мы всех уволим”, – добавил он.

По словам Главы государства, это также касается министра финансов Оксаны Маркаровой.

“У нас есть министр финансов г-жа Маркарова. Она – профессиональный человек. Если она будет (фигурировать, – ред.) в каком-то уголовном деле, если она будет “загрязненным” человеком, если она не будет выполнять свою работу, то Премьер-министр – и он получит от меня поддержку – заменит министра финансов”, – заявил Зеленский.

Стоит отметить, что Президент Украины вносит представление о назначении Верховной Радой Премьер-министра, а также вносит кандидатуры министра обороны и министра иностранных дел.

Ранее Премьер-министр Украины Алексей Гончару заявлял, что решение оставить в составе нового Правительства министра внутренних дел Арсена Авакова было одним из самых сложных. При этом для главы МВД “обозначили красные линии”.

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