Политика Зеленский заявил, что у Порошенко приключилась большая психологическая травма

2019-10-11 12:14 297

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пятый президент Украины Петр Порошенко думает, что он до сих пор является президент.

"Господин Порошенко, к сожалению, сейчас продолжает жить тем, что он – президент. Это большая психологическая травма, и, к сожалению, в каждой демократической стране одна власть уходит, другая власть приходит...", - сказал Зеленский в ходе рекордного 14-часового пресс-марафона в киевском фудкорте.

Также шестой президент добавил, что пятый президент неоднократно хотел с ним встретиться.

"Я сказал ему (Порошенко), что я действительно хочу услышать, что вы готовы быть в диалоге. А мы это можем слышать благодаря вашим выступлениям или благодаря информации, которая идет от вас", - отметил Зеленский.

Нынешний гарант отметил, что сейчас слышит только то, что Порошенко в чем-то обвиняет действующую власть, по мнению Зеленского это выглядит очень странно.