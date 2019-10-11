Политика Чтобы Зеленский смог говорить 14 часов ему влили опасный адреналиновый коктейль, - источник

2019-10-11 14:36 51

Президент Украины установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции. Вышел и действительно словесный марафон, который длился более 14 часов.

За это время Владимир Зеленский ответил на более чем 500 вопросов. Как оказалось, говорить без остановки, разве что с перерывами на кофе, опасно для здоровья. В том числе и президентского.

В какой-то момент Зеленскому стало плохо, к нему срочно вызвали врача-фониатра. Официально всем сообщили, что глава государства воспользовался специальными уколами для поддержки голосовых связок. Это момогло Зеленскому вовсе не потерять голос.

Как сообщил нам источник, закомый с ситуацией, речь идет не совсем об уколах. Зеленскому прямо на голосовые связки залили "гремучую" смесь адреналина и еще одного вещества. Такое средство, признают медики, дает моментальный результат, снимает боль, снижает напряжнение. Однако, его применение может быть небезопасным. В частности, чревато в последствии очень долгим и непростым лечением. Вплоть до хирургической операции.

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