Политика У Путина ответили на идею Зеленского по миротворцам на Донбассе

2019-10-12 08:00 420

 

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает вариант с введением миротворцев на Донбасс и намерен поднимать этот вопрос в "нормандском формате". В Москве уже отреагировали на его планы.

"Мы не имеем никакой официальной информации о таких инициативах", – сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отметим, что с такой инициативой глава украинского государства выступил во время пресс-марафона. Он отметил, что миссия ООН для Донбасса – это "одно из направлений, которое и мы будем обсуждать официально в "нормандском формате".

Реклама

"Должна быть украинская полиция, должны быть (представители – ред.) ОБСЕ, должны быть на границе между Украиной и Россией и помогать нашим пограничникам и миротворцы. Я думаю, что у нас должно быть совместное обеспечение мира. Тут не выйдет, что только полиция или Служба безопасности", – говорил Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский уже озвучил позицию по миротворцам. По его словам, на востоке Украины нельзя допустить российского сценария с замороженным конфликтом под присмотром миротворцев.

Как известно, российская сторона изначально добивалась того, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже допустили возможность их выхода и к украинско-российской границе, но в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ. В феврале 2018 года президент РФ Владимир Путин пошел на уступки по Донбассу и согласился на размещение "голубых касок" на всей территории конфликта, но с условием, что Киев договорится об этом с боевиками.

В свою очередь украинская сторона, как и прежде, настаивает на введении миротворцев на всю территорию конфликта, в том числе на украинско-российскую границу, и заявляет, что не намерена вести переговоры с главарями боевиков о размещении миссии ООН.

Также существует и "план Волкера" по Донбассу. Бывший спецпредставитель США по Украине во время переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым обсуждает конкретные варианты введения миротворцев на Донбасс.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Глава Генштаба ВСУ заявил, что война на Донбассе будет завершена при одном условии

2019-10-11 21:36 3354

Зеленский заявил, что у Порошенко приключилась большая психологическая травма

2019-10-11 12:14 612

КАРТА Пока Зеленский отвечал на вопросы, на Донбассе погиб украинский солдат

2019-10-11 11:12 342

Чтобы Зеленский не потерял голос на марафоне вызвали врача и сделали уколы

2019-10-11 09:10 507

Еще новости в разделе "Политика"

"Поезда ходят, а самолеты не летают": Зеленский заговорил о возобновлении авиасообщения с Россией

2019-10-12 11:30 132

Советник Помпео подал в отставку из-за скандала с Украиной

2019-10-12 10:30 159

В МИДе заявили, что на подготовку выборов в ОРДЛО могут уйти годы

2019-10-12 10:00 192

Зеленский признался, что у него аллергия на слово "капитуляция"

2019-10-12 08:30 225
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

"Поезда ходят, а самолеты не летают": Зеленский заговорил о возобновлении авиасообщения с Россией 2019-10-12 11:30 132
Советник Помпео подал в отставку из-за скандала с Украиной 2019-10-12 10:30 159
В МИДе заявили, что на подготовку выборов в ОРДЛО могут уйти годы 2019-10-12 10:00 192
Зеленский признался, что у него аллергия на слово "капитуляция" 2019-10-12 08:30 225

Лента

12:30 Доллар по 8 гривен: эксперт о вероятности обрушения курса
12:00 В каких случаях паспорт-книжку на ID-карту менять необязательно
11:30 "Поезда ходят, а самолеты не летают": Зеленский заговорил о возобновлении авиасообщения с Россией
11:00 Коболев рассказал, как будут изымать долги за отопление
10:30 Советник Помпео подал в отставку из-за скандала с Украиной
10:00 В МИДе заявили, что на подготовку выборов в ОРДЛО могут уйти годы
09:30 Разгневанный Усик резко осадил критиков перед дебютом в супертяжах: «Пусть выйдет»
09:00 В НБУ объяснили, почему растут цены при укреплении гривны
08:30 Зеленский признался, что у него аллергия на слово "капитуляция"
08:00 У Путина ответили на идею Зеленского по миротворцам на Донбассе