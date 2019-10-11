Политика Зеленский признался, что у него аллергия на слово "капитуляция"

2019-10-12 08:30 228

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слово "капитуляция" вызывает у него аллергию.

"Поверьте, у меня действительно уже аллергия на слово "капитуляция". Хочу в очередной раз всех заверить: никакой сдачи национальных интересов Украины не будет. Это не обо мне и не об Украине", - заявил глава государства в ходе визита в Одессу.

Также президент подчеркнул, что перед избранием главой государства он обещал прекратить войну и восстановить территориальную целостность государства и его позиция с тех пор не изменилась.

Кроме того Зеленский заверил, что помнит об оккупированым Крыме, и это следующий вопрос после Донбасса.

По мнению президента, его позицию укрепит грамотная дипломатия, сильный сектор безопасности и обороны, а также возрождение экономики и обеспечение благосостояния украинских граждан. Однако главное, подчеркнул Зеленский, единство украинцев.