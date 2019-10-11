Политика "Поезда ходят, а самолеты не летают": Зеленский заговорил о возобновлении авиасообщения с Россией

2019-10-12 11:30 135

 

Президент Владимир Зеленский заявил, что отсутствие авиасообщения с Российской Федерацией невыгодно для Украины.

"Я говорил, что я считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают", – сообщил Зеленский на пресс-марафоне в четверг, 10 октября.

По его словам, из-за этого запрета банкротятся украинские компании.

"Дотационными являются в принципе авиарейсы… И честно говоря, мы можем спокойно национализировать крупную авиакомпанию, и я знаю, что только будут счастливы собственники, чтобы не платить по долгам. Но мы пока им такое счастье не предоставим", – заявил Зеленский.

 В то же время президент отметил, что для возобновления авиасообщения необходимо изначально достигнуть договоренностей с Кремлем по поводу конфликта на Донбассе.
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