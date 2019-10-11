Политика В МИДе заявили, что на подготовку выборов в ОРДЛО могут уйти годы

2019-10-12 10:00 195

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что выборы на оккупированной части Донбасса пройдут только после того, как будут созданы необходимые для избирательного процесса условия.

По словам замглавы украинского внешнеполитического ведомства, для этого могут понадобиться десятки лет.

"Выборы под российскими войсками пройти не могут. Понятно? Возвращение украинской власти и международного контроля позволит провести выборы. Только украинская Центральная избирательная комиссия, только украинские партии, только украинские СМИ. Не российские и не те, что придуманы ими", - заявил Боднар.