Украина Коболев рассказал, как будут изымать долги за отопление

2019-10-12 11:00 354

«Нафтогаз» будет поставлять газ даже должникам.

Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, сообщает ua.news, ссылаясь на пресс-службу компании.

Согласно сообщению, Коболев планирует в отопительном сезоне поставлять газ даже тем теплокоммунэнерго, у которых до сих пор есть неуплаты. Чиновник предложил схему, согласно которой, долги должно взять на себя государство и изымать их из местных бюджетов.

«Механизм, который Нафтогаз предлагает ввести правительству, заключается в том, что всем предприятиям ТКЭ, даже тем, которые не могут обеспечить минимальный уровень расчетов, предоставляется право заключить договор с «Нафтогазом» без выполненных текущих обязательств относительно полноты оплаты и получать газ. Это позволит обеспечить граждан теплом, даже если их поставщик тепла имеет финансовые проблемы», — прокомментировал Андрей Коболев, председатель правления АО «НАК «Нафтогаз Украины».

По его мнению, в конце отопительного сезона все долги поставщика тепла, которые существуют перед «Нафтогазом», покрывает правительство из государственного бюджета. Вследствие размер дотации от государства соответствующему местному бюджету уменьшается на ту сумму, каким был долг. Таким образом местная власть будет заинтересована выбивать задолженность с потребителей.

В противном случае, предупредили в «Нафтогазе», через накопленный сейчас долг в 38 миллиардов гривен поставлена под угрозу деятельность Газотранспортной системы Украины.

Напомним, с 1 января 2020 в Украине изменится формула расчета цены газа для населения.