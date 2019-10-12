Политика В ЕС сделали заявление о границе на Донбассе

2019-10-13 12:00 123

Для выполнения Минских соглашений Украина должна полностью вернуть контроль над границей на Донбассе, считают в ЕС.

Восстановление Украиной полного контроля над государственной границей на Донбассе является необходимым для выполнения Минских соглашений. Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, произнесенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене сообщает в субботу, 12 октября, Укринформ.

"Мы еще раз настаиваем на нашей позиции, что полный контроль Украиной над государственной границей имеет очень важное значение для выполнения Минских договоренностей", - заявили в Евросоюзе.

В ЕС также подчеркнули, что все иностранные вооруженные формирования, военная техника и наемники должны покинуть территорию Украины.

Относительно местных выборов на территории ОРДЛО, то для их проведения по украинскому законодательству должны быть созданы все необходимые условия, прежде всего в сфере безопасности.

"Надлежащие безопасные условия являются необходимыми для проведения, согласно законодательству Украины, местных выборов в отдельных районах Донбасса под надзором БЮРО и в соответствии со стандартами ОБСЕ", - говорится в заявлении Евросоюза.

Также отмечается, что в ЕС будут внимательно следить за развитием ситуации и призывают Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования к конструктивному подходу.

Напомним, в ЕС также заявили, что видят прогресс в реализации Минска-2.