Украина Украинцы прячут от государства деньги: масштабы обмана шокируют

2019-10-13 10:30 234

В Украине 45% зарплат бизнес выплачивает в конвертах, при этом в тени находится 47,2% экономики.

Об этом со ссылкой на результаты исследования, проведенного в рамках международного проекта Shadow (тень) сообщает издание UBR.

Из трех составляющих теневой экономики страны наиболее значительной является сокрытие реальных доходов бизнеса. В общей структуре эта статья составляет 56,7%.

21,9% приходится на неофициальное трудоустройство наемных работников. Оставшиеся 21,4% - на оплату труда в конвертах.

Однако если смотреть на каждый индикатор отдельно, ситуация выглядит еще более устрашающей. Так, в минувшем году 40% доходов украинского бизнеса оказывались вне поля зрения фискальных органов. А каждый третий сотрудник среднестатистической украинской компании не был трудоустроен официально.

Некоторые новости напишем только для рассылки. Вы не встретите их на сайте UBR.ua, и сможете получить только письмом, если подпишетесь на нас. 45% зарплат украинцев при этом выплачивались "черным налом". Совокупно же, по оценкам исследователей 47,2% украинской экономики (относительно ВВП) находились в тени.