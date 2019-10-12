Украина Дикая "коммуналка": за что украинцы заплатят больше всего

2019-10-13 12:30 87

Появилась информация о том, что украинцев все-таки ожидает повышение цен на коммунальные услуги. Причем, касается это не только отопления на зимний период. В сети уже появились первые цифры, которые говорят о значительных изменениях.

Как сообщает новостной портал Голос, в некоторых регионах поставщики услуг все еще не огласили точные тарифы. По этой причине достаточно трудно вывести среднее значение, чтобы выяснить насколько конкретно будет отличаться сумма в платежках украинцев от того, что было ранее. Однако представители Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, уже обнародовало несколько постановлений, в которых говориться о повышении цен на воду.

Согласно данным средств массовой информации, цены Житомирводоканала выросли на 4 процента. В то же время для жителей Винницкой области стоимость воды стала выше на 7 процентов. Что касается Днепрводоканала, то в этом случае повышение произошло сразу же на более 20 процентов. В итоге вода будет стоить для украинцев примерно от 7,85 до 9,17 гривен за один кубометр, а за водоотвод придется заплатить сумму около от 6,21 до 8,6 гривен за кубометр. К слову, представители киевского водоканала также уже анонсировали повышение цен на 7 процентов для своих потребителей.