Политика Военное положение в Украине: Зеленский заявил, что люди должны понимать

2019-10-13 14:30 99

 

Президент Владимир Зеленский наконец-то расставил тезисы относительно ключевых тем, которые беспокоят украинцев во время пресс-марафона

Об этом сообщил блогер Павел Себастьянович на своей страничке в Facebook.

Зеленский объяснил, что американцы пытались подловить его на словах «мой прокурор», но президент объяснил, что в том контексте «мой» означало «моя новая команда». Они пытались обвинить Зеленского, что тот готов вести расследование по указанию Трампа, но Зеленский сказал, что коррупцию всегда надо расследовать, и пригласил всех, кому известно что-то о коррупции в Украине, в гости к нашему генпрокурору.

Он отмечает, по Донбассу Зеленский в который раз объяснил, что он президент мира, и с этим шёл на выборы, потому говорить о войне, объявлять военное положение он конечно же не будет.

«По парламенту и правительству сказал, что он ни к кому не привязан – не будет результата – через год распустит и парламент и заменит правительство. По экономике было всего два вопроса. Первый – зачем «мочить» малый бизнес? Зеленский ответил словами Гетьманцева и Гончарука – «все должны платить налоги». Второй – готов ли он выделить полчаса на разговор с малым бизнесом и экспертами? Да, готов. И это хорошо», — считает блогер.

По словам блогера, Зеленский действительно не обладает теми компетенциями, которыми нам бы хотелось, чтобы он обладал, но он искренний.

«Он осведомлён обо всём, что происходит в Украине. Часто отвечал вопросом на вопрос «А вы, что предлагаете? А вы, что думаете? А, как бы вы поступили?». После возмущения журналистами словами Богдана о том, что те больше не нужны, Зеленский решил компенсировать ущерб – отдал журналистам день своей президентской жизни», — закончил он.

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