Политика Преемница Меркель открыто заговорила об аннексии Крыма и пропаганде

2019-10-14 12:46 324

Новая глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время выступления перед активистами Молодежного союза Германии подняла вопрос аннексии Крыма Россией.

Как сообщает Tagesspiegel, Крамп-Карренбауэр рассказала о российской пропаганде и посоветовала "не молчать, когда происходит несправедливость".

"Да, мы должны иметь хорошие отношения с Россией. Но в Крыму было нарушено международное право. И Германия не должна просто молчать. Нарушение является нарушением, нужно называть вещи своими именами!", − заявила политик.