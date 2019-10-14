Политика Экс-посол в Украине Мари Йованович заявила в Конгрессе, что Трамп на нее давил

2019-10-14 13:42 276

Как сообщает Associated Press, экс-посол США в Украине Мари Йованович на слушаниях в Конгрессе заявила, что президент Дональд Трамп оказывал давление на Госдепартамент, чтобы добиться ее увольнения.

По ее словам, она была неожиданно отозвана в мае 2019 года, а ей сказали, что президент утратил к ней доверие.

Также, Йованович сообщила, что "против нее велась целенаправленная кампания" и что Трамп в течение почти года оказывал давление на официальных лиц, чтобы добиться смещения ее с должности. У AР имеется в распоряжении текст заявления Йованович, которое она зачитала в начале слушаний.

"Хотя я понимаю, что я служила по воле президента, я, несмотря на это, не могла поверить в то, что правительство США может принять решение об отзыве посла на основании, насколько мне известно, голословных и ложных заявлений людей с вызывающими вопросы мотивами", - отмечается в ее заявлении.

Напомним, Мари Йованович выступала перед тремя комитетами палаты представителей США: по иностранным делам, разведке и по надзору.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Пристайко рассказал о последствиях скандального разговора Зеленского с Трампом

2019-10-13 13:30 858

Адвокат Трампа Руди Джулиани заговорил о коррупции связанной с Украиной

2019-10-11 13:15 540

Трамп перешел к открытым угрозам - обещает уничтожить Эрдогана и экономику Турции

2019-10-11 10:11 438

Зеленский прокомментировал критику Меркель во время разговора с Трампом

2019-10-10 19:30 801

Еще новости в разделе "Политика"

Разведение войск в Золотом сорвано - штаб ООС

2019-10-14 17:30 102

Зеленский обратился к протестующим на Покрову

2019-10-14 16:30 168

В НАТО приняли доклад по Украине - война, реформы и свобода слова

2019-10-14 15:45 192

Армия США помешала наступлению войск диктатора Асада в Сирии

2019-10-14 14:43 249
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Разведение войск в Золотом сорвано - штаб ООС 2019-10-14 17:30 102
Зеленский обратился к протестующим на Покрову 2019-10-14 16:30 168
В НАТО приняли доклад по Украине - война, реформы и свобода слова 2019-10-14 15:45 192
Армия США помешала наступлению войск диктатора Асада в Сирии 2019-10-14 14:43 249

Лента

18:00 В ПФУ рассказали, сколько лет декрета засчитывается в трудовой стаж
17:30 Разведение войск в Золотом сорвано - штаб ООС
17:00 Названы цены на газ для украинцев с января 2020 года – Нафтогаз сделал важное заявление
16:30 Зеленский обратился к протестующим на Покрову
15:45 В НАТО приняли доклад по Украине - война, реформы и свобода слова
15:16 Сегодня команда Андрея Шевченко сыграет против действующего чемпиона Европы
14:43 Армия США помешала наступлению войск диктатора Асада в Сирии
14:15 Главный "слуга народа" передает в СБУ данные на участников акции "Нет капитуляции"
13:42 Экс-посол в Украине Мари Йованович заявила в Конгрессе, что Трамп на нее давил
13:14 Разведение сил в Луганской области сорвано, - штаб ООС назвал реальную причину