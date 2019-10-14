Политика Экс-посол в Украине Мари Йованович заявила в Конгрессе, что Трамп на нее давил

2019-10-14 13:42 276

Как сообщает Associated Press, экс-посол США в Украине Мари Йованович на слушаниях в Конгрессе заявила, что президент Дональд Трамп оказывал давление на Госдепартамент, чтобы добиться ее увольнения.

По ее словам, она была неожиданно отозвана в мае 2019 года, а ей сказали, что президент утратил к ней доверие.

Также, Йованович сообщила, что "против нее велась целенаправленная кампания" и что Трамп в течение почти года оказывал давление на официальных лиц, чтобы добиться смещения ее с должности. У AР имеется в распоряжении текст заявления Йованович, которое она зачитала в начале слушаний.

"Хотя я понимаю, что я служила по воле президента, я, несмотря на это, не могла поверить в то, что правительство США может принять решение об отзыве посла на основании, насколько мне известно, голословных и ложных заявлений людей с вызывающими вопросы мотивами", - отмечается в ее заявлении.

Напомним, Мари Йованович выступала перед тремя комитетами палаты представителей США: по иностранным делам, разведке и по надзору.