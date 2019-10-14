Политика Главный "слуга народа" передает в СБУ данные на участников акции "Нет капитуляции"

2019-10-14 14:15 273

Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что передаст во вторник в Главное управление СБУ данные о возможном подкупе участников акций против капитуляции. 

“Я хочу публично извиниться перед всеми участниками акции "Нет капитуляции", которые пришли туда по зову своего сердца и души. У меня не было намерения их обидеть, но получилось так, что я это сделал - за это я и приношу извинения. Всю остальную информацию, которую я имею, передам во вторник в Управление Службы Безопасности Украины", - заявил глава фракции "Слуга народа".

Напомним, ранее Арахамия в интервью СМИ намекнул, что митинги "против капитуляции", которые прошли в городах Украины недавно, были проплачены, и у него даже есть знакомые бойцы АТО, которым предлагали по тысяче гривен за участие в подобных мероприятиях. Однако эти предположения подверглись критике со стороны представителей  общественности. 

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