Политика Разведение сил в Луганской области сорвано, - штаб ООС назвал реальную причину

2019-10-14 13:14 342

Разведение войск в районе Золотого Луганской области сорвано обстрелами сепаратистов. 

Как сообщают военные, накануне сепаратисты из гранатометов обстреляли позиции ООС на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4. При этом отмечается, что противник сигнализировал о готовности к началу процесса разведения.

"Несмотря на готовность Вооруженных сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения №2 оккупанты в очередной раз демонстрируют свое нежелание придерживаться минских договоренностей и взятых на себя обязательств", - говорится в заявлении.

В штабе напомнили, что разведение сил и средств на Донбассе состоится только после 7 дней соблюдения режима прекращения огня на каждом из участков разведения.

За минувшие сутки на Донбассе зафиксирован 21 обстрел, а с начала текущих суток - четыре.

 

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