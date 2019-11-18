Украина Саперы ГСЧС разминировали еще 12 Га территории Петровского

2019-11-18 14:43 195

Саперы ГСЧС провели разминирование на 12 Га территории Петровского, было обнаружего около сотни взрывоопасных предметов.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пиротехники изъяли и обезвредили 40 взрывоопасных предметов и 35 единиц патронов различного калибра. Также известно, что для выполнения работ привлечено 20 человек личного состава и 8 единиц техники.

"Пиротехники ГСЧС продолжают обследование территорий на линии разграничения на наличие взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Напомним, разведение сил и средств в Петровском Донецкой области началось 9 ноября в 12:00. Вскоре пиротехники принялись зачищать территорию от взрывоопасных предметов.

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