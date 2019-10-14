Украина Стала известна средняя зарплата сотрудников Минсоцполитики

2019-10-14 20:00 279

 

Глава Министерства социальной политики Украины Юлия Соколовская получила зарплату более 20 тысяч гривен в сентябре 2019 года. Об этом сообщили в ведомстве.

Министр заработала 24 тысячи гривен за месяц работы.

"Начисленная заработная плата министра социальной политики Украины Соколовской Юлии Сергеевны в сентябре 2019 года составляет 24 395,41 гривны", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что средний доход в сентябре 2019 года в Минсоцполитики составил 28 тысяч гривен.

"Размер средней заработной платы сотрудников Минсоцполитики в сентябре 2019 года составляет 28,4 тысяч гривен", - добавили в министерстве.

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