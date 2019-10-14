Украина Доходы украинцев проверят: у кого отберут субсидии

2019-10-14 18:30 546

У многих получателей субсидий вызывают опасения намерения правительства проверять информацию, предоставленную в заявлениях и декларациях, и определять, законно ли были начислены субсидии. Люди боятся, что, если данные в декларациях будут признаны неправильными (а ведь ошибки могут быть допущены не умышленно), субсидии придется вернуть.

Ужесточение проверки правильности поданной информацией предусмотрено законопроектом «О верификации и мониторинге государственных выплат», который в настоящее время рассматривается в парламенте и принят в первом чтении. Документ, действительно, предусматривает многоступенчатую сверку данных из различных реестров и баз данных с информацией в декларациях получателей субсидий, пишет Сегодня.

Планируется, что закон вступит в силу сразу после его принятия и публикации. Принять законопроект окончательно Рада планирует на пленарной неделе 15-18 октября.

Документ он предусматривает три вида верификации:

превентивную (во время подачи документов);

текущую (во время осуществления выплат);

ретроспективную (по окончании выплат).

Причем превентивная верификация начнется не сразу, а лишь когда будет запущена информационно-аналитическая платформа. А вот текущая и ретроспективная верификация заработают практически сразу – месяца через три после того, как закон наберет силу, поскольку Кабмину еще придется принять подзаконные акты. В частности, разработать «Порядок осуществления верификации и мониторинга государственных выплат».

В Минсоцполитики успокаивают: верификация проводится уже давно, и пока ничего нового не будет происходить. Однако к заполнению декларации советуют подходить ответственно. В частности, в Минсоцполитики напоминают, что в декларацию следует включать не только официальные доходы.

«Следует тщательно задекларировать виды и суммы доходов, информация о которых отсутствует в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов и Государственном реестре социального страхования. Это может быть доход от сдачи имущества в аренду, доходы от реализации собственной продукции, имущество, недекларируемые доходы, полученные во время работы по договору гражданско-правового характера, или стипендии, которые получают студенты – члены семьи получателя субсидии, прочие поступления (в том числе – зарубежные переводы). Как показывает практика – именно эти доходы чаще всего как раз и «забывают» указать в декларации невнимательные получатели», – отмечают в Минсоцполитики.

Также в министерстве напоминают, что получатели субсидий обязаны в месячный срок проинформировать орган, назначавший субсидию, в случае, если:

изменился состав семьи или состав зарегистрированных в жилом помещении;

изменился набор жилищно-коммунальных услуг;

в семье появилось транспортное средство с датой выпуска до 5 лет;

было приобретено имущество, товары или оплачены услуги на сумму свыше 50 тыс. грн.

Если такая информация поступит не вовремя и ее признают основанием для прекращения выплат – «лишние» суммы также, возможно, придется возвращать.