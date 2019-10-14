Украина Министр финансов рассказала про новые цены на коммуналку

2019-10-14 19:00 2799

Украинцам не стоит ожидать снижения коммунальных тарифов.

Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

По словам главы Минфина, тарифы на коммунальные услуги не снизятся, поскольку правительство Гончарука выступает за внедрение рыночных цен на энергоресурсы.

Кроме этого, приведение цены к уровню рыночной, как отметила министр, является требованием Международного валютного фонда.

Оксана Маркарова подчеркнула, что действующий в Украине механизм установления цен на газ для населения – несправедливый. В первую очередь, потому что он дает возможность платить за коммуналку меньше не только людям с низкими доходами, но и с высоким заработком.

В то же время министр отметила, правительство должно помогать людям, которые не могут оплачивать рыночные тарифы. Это можно делать через субсидии. Эту позицию поддерживает и Международный валютный фонд.

«Правительство работает над тем, чтобы не более 15% доходов семьи уходило на коммунальные услуги», — добавила Маркарова.

Ранее «Хвиля» сообщала, что в Украине с 1 октября вырастут цены на коммуналку. На фоне этого подорожают и товары.