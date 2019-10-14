Украина Прожиточный минимум: украинцам обещают кардинальные изменения

2019-10-14 21:00 387

 

Министр социальной политики Юлия Соколовская предлагает провести реформу прожиточного минимума в Украине и отвязать от него более 150 видов социальных выплат и финансовых показателей.

Она представила инициативу на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов 11 октября, сообщает пресс-служба министерства.

"Пенсии и помощь малообеспеченным семьям останутся единственными видами выплат, привязанными к прожиточному минимуму. Размер всех других выплат предлагаем устанавливать в абсолютных цифрах и пересматривать их каждый год при принятии бюджета", - заявила Соколовская.

По ее словам, такая реформа не приведет к уменьшению размера соцпомощи, а для некоторых категорий населения он даже увеличится.

"В то же время это позволит нам реально помочь семьям – чтобы они жили не ниже уровня бедности. Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям станет эффективнее – для семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, размеры выплат будут увеличиваться", – подчеркнула глава Минсоцполитики.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Михаил Цимбалюк назвал предложение "революционным".

На заседании стороны договорились о проведении общественных и комитетских слушаний на эту тему, чтобы оформить предложение в соответствующий законопроект.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Дикая "коммуналка": за что украинцы заплатят больше всего

2019-10-13 12:30 2523

Выплата пенсий по-новому: к чему надо готовиться украинцам

2019-10-05 12:30 29091

Когда прожиточный минимум вырастет до 4000 грн: Гончарук раскрыл план

2019-09-30 21:00 5886

Правительство облегчит украинцам получение админуслуг: что изменится

2019-09-30 20:30 1482

Еще новости в разделе "Украина"

Прожиточный минимум: украинцам обещают кардинальные изменения

2019-10-14 21:00 387

Стала известна средняя зарплата сотрудников Минсоцполитики

2019-10-14 20:00 279

Министр финансов рассказала про новые цены на коммуналку

2019-10-14 19:00 2796

Доходы украинцев проверят: у кого отберут субсидии

2019-10-14 18:30 543
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Прожиточный минимум: украинцам обещают кардинальные изменения 2019-10-14 21:00 387
Стала известна средняя зарплата сотрудников Минсоцполитики 2019-10-14 20:00 279
Министр финансов рассказала про новые цены на коммуналку 2019-10-14 19:00 2796
Доходы украинцев проверят: у кого отберут субсидии 2019-10-14 18:30 543

Лента

фото 23:44 Украина обыграла Португалию и вышла на Евро-2020
21:45 Зеленский назвал Крым и Донбасс шоковой терапией для Украины
21:00 Прожиточный минимум: украинцам обещают кардинальные изменения
20:30 В NASA обнаружили необъяснимую аномалию на краю Солнечной системы
20:00 Стала известна средняя зарплата сотрудников Минсоцполитики
19:30 Матч Украина-Португалия – где смотреть
19:00 Министр финансов рассказала про новые цены на коммуналку
18:30 Доходы украинцев проверят: у кого отберут субсидии
18:00 В ПФУ рассказали, сколько лет декрета засчитывается в трудовой стаж
17:30 Разведение войск в Золотом сорвано - штаб ООС