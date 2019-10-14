Украина Прожиточный минимум: украинцам обещают кардинальные изменения

2019-10-14 21:00 387

Министр социальной политики Юлия Соколовская предлагает провести реформу прожиточного минимума в Украине и отвязать от него более 150 видов социальных выплат и финансовых показателей.

Она представила инициативу на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов 11 октября, сообщает пресс-служба министерства.

"Пенсии и помощь малообеспеченным семьям останутся единственными видами выплат, привязанными к прожиточному минимуму. Размер всех других выплат предлагаем устанавливать в абсолютных цифрах и пересматривать их каждый год при принятии бюджета", - заявила Соколовская.

По ее словам, такая реформа не приведет к уменьшению размера соцпомощи, а для некоторых категорий населения он даже увеличится.

"В то же время это позволит нам реально помочь семьям – чтобы они жили не ниже уровня бедности. Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям станет эффективнее – для семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, размеры выплат будут увеличиваться", – подчеркнула глава Минсоцполитики.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Михаил Цимбалюк назвал предложение "революционным".

На заседании стороны договорились о проведении общественных и комитетских слушаний на эту тему, чтобы оформить предложение в соответствующий законопроект.