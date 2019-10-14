Политика Зеленский назвал Крым и Донбасс шоковой терапией для Украины

2019-10-14 21:45 204

Произошедшие за последние пару лет в Украине события стали шоковой терапией для страны и ее граждан. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что многие в Украине думали о том, что войны не будет, и она никого в стране не коснется.

"Было время, когда по всей стране мы жили очень безопасно. Мы слышали новости о вооруженных конфликтах в мире и были уверены, что нас это не коснется", - отметил Зеленский.

Вместе с тем он подчеркнул, что граждане Украины решили "родиться второй раз и встать на ноги".

Также Зеленский назвал украинский народ свободной и несокрушимой нацией.