Политика Зеленский назвал Крым и Донбасс шоковой терапией для Украины

2019-10-14 21:45 204

 

Произошедшие за последние пару лет в Украине события стали шоковой терапией для страны и ее граждан. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что многие в Украине думали о том, что войны не будет, и она никого в стране не коснется.

"Было время, когда по всей стране мы жили очень безопасно. Мы слышали новости о вооруженных конфликтах в мире и были уверены, что нас это не коснется", - отметил Зеленский.

Вместе с тем он подчеркнул, что граждане Украины решили "родиться второй раз и встать на ноги".

Также Зеленский назвал украинский народ свободной и несокрушимой нацией.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Матч Украина-Португалия – где смотреть

2019-10-14 19:30 387

Зеленский обратился к протестующим на Покрову

2019-10-14 16:30 543

В НАТО приняли доклад по Украине - война, реформы и свобода слова

2019-10-14 15:45 309

Преемница Меркель открыто заговорила об аннексии Крыма и пропаганде

2019-10-14 12:46 378

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский назвал Крым и Донбасс шоковой терапией для Украины

2019-10-14 21:45 204

Разведение войск в Золотом сорвано - штаб ООС

2019-10-14 17:30 330

Зеленский обратился к протестующим на Покрову

2019-10-14 16:30 543

В НАТО приняли доклад по Украине - война, реформы и свобода слова

2019-10-14 15:45 309
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Зеленский назвал Крым и Донбасс шоковой терапией для Украины 2019-10-14 21:45 204
Разведение войск в Золотом сорвано - штаб ООС 2019-10-14 17:30 330
Зеленский обратился к протестующим на Покрову 2019-10-14 16:30 543
В НАТО приняли доклад по Украине - война, реформы и свобода слова 2019-10-14 15:45 309

Лента

фото 23:44 Украина обыграла Португалию и вышла на Евро-2020
21:45 Зеленский назвал Крым и Донбасс шоковой терапией для Украины
21:00 Прожиточный минимум: украинцам обещают кардинальные изменения
20:30 В NASA обнаружили необъяснимую аномалию на краю Солнечной системы
20:00 Стала известна средняя зарплата сотрудников Минсоцполитики
19:30 Матч Украина-Португалия – где смотреть
19:00 Министр финансов рассказала про новые цены на коммуналку
18:30 Доходы украинцев проверят: у кого отберут субсидии
18:00 В ПФУ рассказали, сколько лет декрета засчитывается в трудовой стаж
17:30 Разведение войск в Золотом сорвано - штаб ООС