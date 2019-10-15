Украина В Минсоцполитики сообщили, возможны ли штрафы для получателей субсидий

2019-10-15 18:30 234

 

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире программы «Завтрак с 1+1» сообщил данные относительно возможных штрафов за неправильное оформление документов на субсидии или неправомерном получении льгот. По словам министра, субсидию из-за таких «проступков» ни у кого не заберут.

Музыченко отметил – из-за неправильного оформления или неправомерного использования субсидий, льготу не отменят и штрафы не снимут. Это – «мифы».

«Никаких штрафов, даже при неправильном заполнении документов или неправомерном получении субсидий, сегодня нет. Это мифы вокруг программы жилищных субсидий, которые распространяются с тех пор действует соответствующая программа», - заявил замминистра.

Кроме того, Музыченко прокомментировал сам механизм получения субсидий в Украине и отдельно отметил – нет ли в программе получения и пересчета изменений.

«Субсидия - это разница между размером платежки и тем, сколько от соответствующего размера доходов гражданин должен платить, то есть в среднем - 10% от дохода. Этот процент индивидуально определяется для каждой семьи в зависимости от дохода. Например: доход 3000 грн, 10% = 300 грн, остальное - это субсидия. Если платежка приходит на 2000 грн, от них вычитаем 300 грн (10%) и выходим на средний размер субсидии, предоставляемые государством в прошлом отопительном сезоне - 1700 грн. На сегодняшний день мы не планируем ничего пересматривать» - сообщил чиновник.

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