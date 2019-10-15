Политика У Зеленского заговорили о мобилизации: первые подробности

2019-10-15 17:30 753

 

Глава МИД Вадим Пристайко назвал альтернативу формуле Штайнмайера

По его словам, это — мобилизация , сообщает Радио Свобода.

Чиновник утверждает, что формула — «болезненный компромисс», но позволяет удерживать процесс восстановления суверенитета над временно оккупированными территориями «в мирном русле».

Глава МИД сообщил, что власть «знает и слышит каждое слово, сказанное против» такого варианта, однако альтернатива формуле – мобилизация.

«Если для народа это (формула Штайнмайера, – ред.) приемлемая цена, мы это делаем. Если нет, то мы должны знать. Я говорил уже, обращался к нашим депутатам: если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть нашего бюджета с пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это на мобилизацию нашей армии и пытаемся защитить себя без мирного процесса», — объяснил Пристайко.

Министр добавил, что формула «была придумана и согласована не его правительством», а новая власть «лишь выполняет то, на что Украина уже согласилась».

 В понедельник, 14 октября в Киеве и других городах Украины патриоты и ветераны войны на Донбассе провели акцию «Нет капитуляции».

Ветераны потребовали от президента Зеленского не разводить войска на Донбассе, а разрешение конфликта искать вне минских соглашений и «формулы Штайнмайера».

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