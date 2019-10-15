У Зеленского заговорили о мобилизации: первые подробности

Глава МИД Вадим Пристайко назвал альтернативу формуле Штайнмайера
По его словам, это — мобилизация , сообщает Радио Свобода.
Чиновник утверждает, что формула — «болезненный компромисс», но позволяет удерживать процесс восстановления суверенитета над временно оккупированными территориями «в мирном русле».
Глава МИД сообщил, что власть «знает и слышит каждое слово, сказанное против» такого варианта, однако альтернатива формуле – мобилизация.
«Если для народа это (формула Штайнмайера, – ред.) приемлемая цена, мы это делаем. Если нет, то мы должны знать. Я говорил уже, обращался к нашим депутатам: если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть нашего бюджета с пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это на мобилизацию нашей армии и пытаемся защитить себя без мирного процесса», — объяснил Пристайко.
Министр добавил, что формула «была придумана и согласована не его правительством», а новая власть «лишь выполняет то, на что Украина уже согласилась».
Ветераны потребовали от президента Зеленского не разводить войска на Донбассе, а разрешение конфликта искать вне минских соглашений и «формулы Штайнмайера».