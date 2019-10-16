Политика "Турция никогда не станет говорить с террористами" - Эрдоган жестко ответил США и ФРГ

2019-10-16 08:15 165

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отверг требование США остановить военную операцию, заявив, что Турция "никогда" не объявит о прекращении огня и не будет "вести переговоры с террористами".

Как сообщает Die Welt, также президент раскритиковал министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который, по его словам, "ничего не понимает в политике".

Германия "проиграет", а Турция "выиграет" этот конфликт, подчеркнул турецкий президент.

Маас накануне заявил, что Германия в знак протеста против военной операции Турции прекращает выдачу разрешений на поставки вооружения в Турцию.

"Ключевую роль играет тот факт, что мы не поддерживаем это военное вторжение посредством новых поставок вооружений. Это то, что действует непосредственно", − заявил.

Напомним, во вторник министерство обороны и министерство энергетики Турции вошли в санкционный список США, созданный в связи с военной операцией, которую Анкара начала в Сирии. В качестве экстренных мер Соединенные Штаты, по словам президента Дональда Трампа, увеличат до 50 процентов пошлину на турецкую сталь, а также откажутся от дальнейшего ведения переговоров о торговой сделке с Анкарой "на сумму в сто миллиардов долларов".

Ранее турецкая армия начала операцию Источник мира в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за операции "Источник мира"

2019-10-15 08:39 306

Президент Турции Эрдоган заявил, что Сирия не принадлежит США

2019-10-11 17:34 759

Трамп перешел к открытым угрозам - обещает уничтожить Эрдогана и экономику Турции

2019-10-11 10:11 489

Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Сирии

2019-10-06 11:30 1008

Еще новости в разделе "Политика"

План работы Верховной Рады на сегодня: перезагрузка ВККС, прогулы и работа ГБР

2019-10-16 10:14 87

Зеленский вводит мораторий на проверки физлиц-предпринимателей на два года

2019-10-16 09:16 225

"Турция никогда не станет говорить с террористами" - Эрдоган жестко ответил США и ФРГ

2019-10-16 08:15 165

Гончарук объяснил свой визит на концерт ультраправой группы

2019-10-15 20:00 741
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

План работы Верховной Рады на сегодня: перезагрузка ВККС, прогулы и работа ГБР 2019-10-16 10:14 87
Зеленский вводит мораторий на проверки физлиц-предпринимателей на два года 2019-10-16 09:16 225
"Турция никогда не станет говорить с террористами" - Эрдоган жестко ответил США и ФРГ 2019-10-16 08:15 165
Гончарук объяснил свой визит на концерт ультраправой группы 2019-10-15 20:00 741

Лента

10:46 Включенный ближний свет фар: мифы, реальность, опасности и расход топлива
10:14 План работы Верховной Рады на сегодня: перезагрузка ВККС, прогулы и работа ГБР
09:41 Министр экономики уверяет, что проблемы с кредитом МВФ не связаны с Приватбанком
09:16 Зеленский вводит мораторий на проверки физлиц-предпринимателей на два года
08:39 Субсидию не заберут, но штрафовать будут, - Минсоцполитики
08:15 "Турция никогда не станет говорить с террористами" - Эрдоган жестко ответил США и ФРГ
22:00 Александр УСИК: «Я бы предпочел бой с Джошуа»
21:00 МВФ пересмотрел прогноз по росту ВВП Украины
20:30 Украинским водителям грозит новый штраф
20:00 Гончарук объяснил свой визит на концерт ультраправой группы