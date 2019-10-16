Политика "Турция никогда не станет говорить с террористами" - Эрдоган жестко ответил США и ФРГ

2019-10-16 08:15 165

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отверг требование США остановить военную операцию, заявив, что Турция "никогда" не объявит о прекращении огня и не будет "вести переговоры с террористами".

Как сообщает Die Welt, также президент раскритиковал министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который, по его словам, "ничего не понимает в политике".

Германия "проиграет", а Турция "выиграет" этот конфликт, подчеркнул турецкий президент.

Маас накануне заявил, что Германия в знак протеста против военной операции Турции прекращает выдачу разрешений на поставки вооружения в Турцию.

"Ключевую роль играет тот факт, что мы не поддерживаем это военное вторжение посредством новых поставок вооружений. Это то, что действует непосредственно", − заявил.

Напомним, во вторник министерство обороны и министерство энергетики Турции вошли в санкционный список США, созданный в связи с военной операцией, которую Анкара начала в Сирии. В качестве экстренных мер Соединенные Штаты, по словам президента Дональда Трампа, увеличат до 50 процентов пошлину на турецкую сталь, а также откажутся от дальнейшего ведения переговоров о торговой сделке с Анкарой "на сумму в сто миллиардов долларов".

Ранее турецкая армия начала операцию Источник мира в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.