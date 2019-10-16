Политика Стали известны детали уголовного дела против Луценко - лоббировал увольнение Мари Йованович

2019-10-16 13:43 183

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство относительно возможных злоупотреблений бывшим генпрокурором Юрием Луценко.

Как указано в ответе НАБУ на запрос "Українських новин", дело открыто во исполнение решения Соломенского суда Киева, который обязал расследовать возможные преступления Луценко.

Уголовное производство открыто по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением). Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка лишил Юрия Луценко премии за сентябрь.

Напомним, ранее американские СМИ сообщали, что именно бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко является тем неназванным украинским чиновником, который, по данным американских прокуроров, призвал двух соратников адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана оказать содействие в отстранении бывшего посла США в Украине Мари Йованович.