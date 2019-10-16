Политика Формула Штайнмайера: Зеленский сделал важное заявление, которое изменит все

2019-10-16 17:00 639

 

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление относительно имплементации «формулы Штайнмайера»

Об этом он сказал в среду, 16 октября, на пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге.

Зеленский подчеркнул, что возможна только в новом законе об особом статусе Донбасса, который будет обсуждаться уже после 2019 года, но сначала должен быть прекращен огонь и произойти разведение сил, состояться обмен пленными, и все участники Нормандского формата должны продемонстрировать готовность завершить войну.

«Я уже неоднократно говорил и могу повторить, что «формула Штайнмайера» регулирует только закон об особом статусе Донбасса. Вы знаете, что у нас этот закон действует до 31 декабря нынешнего года, а потом прекращает свое действие. И «формула Штайнмайера» будет имплементирована в новый закон об особом статусе, если мы встретимся в Нормандском формате, если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше, и если все стороны, и российская сторона хотят прекратить эту страшную трагедию и эту войну», — сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что закон об особом статусе Донбасса будет обсуждаться в Верховной Раде Украины, но пока что рано говорить об этом.

«Первые шаги, вы знаете, — это прекращение огня, обмен пленными», — заявил он.

 Зеленский напомнил, что вторым шагом должно быть разведение сил на трех участках.

«Только после этого могут быть следующие шаги, которые мы готовы обсуждать», — сказал он.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Рада приняла судебную реформу Зеленского, которую жестко раскритиковал Евросоюз

2019-10-16 14:12 375

Журналист: Зеленский назначил контролировать СБУ бизнес-партнера криминальных авторитетов

2019-10-15 14:40 1482

Глава МИД Украины озвучил компромиссы по Донбассу и чего Киев ждет от РФ

2019-10-15 12:43 768

Названы цены на газ для украинцев с января 2020 года – Нафтогаз сделал важное заявление

2019-10-14 17:00 17673

Еще новости в разделе "Политика"

НАБУ возбудило дело в отношении Луценко

2019-10-16 19:30 66

В Украине хотят разрешить двойное гражданство

2019-10-16 18:00 186

Зеленский официально отменил финансирование проигравших на выборах партий

2019-10-16 17:30 219

Формула Штайнмайера: Зеленский сделал важное заявление, которое изменит все

2019-10-16 17:00 639
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

НАБУ возбудило дело в отношении Луценко 2019-10-16 19:30 66
В Украине хотят разрешить двойное гражданство 2019-10-16 18:00 186
Зеленский официально отменил финансирование проигравших на выборах партий 2019-10-16 17:30 219
Формула Штайнмайера: Зеленский сделал важное заявление, которое изменит все 2019-10-16 17:00 639

Лента

20:00 Правительство приняло законопроект об общежитиях
19:30 НАБУ возбудило дело в отношении Луценко
19:25 "Журналист" Евгений Плинский – зачем делить Украину?
19:00 НБУ повысил официальный курс доллара
18:30 Где в Украине уже стартует отопительный сезон: появилась интересная карта
18:00 В Украине хотят разрешить двойное гражданство
17:30 Зеленский официально отменил финансирование проигравших на выборах партий
17:00 Формула Штайнмайера: Зеленский сделал важное заявление, которое изменит все
16:30 В Евросоюзе оценили динамику торговли с Украиной
15:45 Не обойдется без "сюрпризов": синоптики дали детальный прогноз погоды на ноябрь