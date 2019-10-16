Политика Формула Штайнмайера: Зеленский сделал важное заявление, которое изменит все

2019-10-16 17:00 639

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление относительно имплементации «формулы Штайнмайера»

Об этом он сказал в среду, 16 октября, на пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге.

Зеленский подчеркнул, что возможна только в новом законе об особом статусе Донбасса, который будет обсуждаться уже после 2019 года, но сначала должен быть прекращен огонь и произойти разведение сил, состояться обмен пленными, и все участники Нормандского формата должны продемонстрировать готовность завершить войну.

«Я уже неоднократно говорил и могу повторить, что «формула Штайнмайера» регулирует только закон об особом статусе Донбасса. Вы знаете, что у нас этот закон действует до 31 декабря нынешнего года, а потом прекращает свое действие. И «формула Штайнмайера» будет имплементирована в новый закон об особом статусе, если мы встретимся в Нормандском формате, если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше, и если все стороны, и российская сторона хотят прекратить эту страшную трагедию и эту войну», — сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что закон об особом статусе Донбасса будет обсуждаться в Верховной Раде Украины, но пока что рано говорить об этом.

«Первые шаги, вы знаете, — это прекращение огня, обмен пленными», — заявил он.

Зеленский напомнил, что вторым шагом должно быть разведение сил на трех участках.

«Только после этого могут быть следующие шаги, которые мы готовы обсуждать», — сказал он.