Политика В Украине хотят разрешить двойное гражданство

2019-10-16 18:00 192

Разработкой законопроекта, который позволит предоставлять украинцам двойное гражданство, занимается Министерство иностранных дел Украины.

О таких планах во время брифинга рассказал вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, на данный момент власть «созрела» для того, чтобы работать над вопросом предоставления двойного гражданства этническим украинцам за рубежом.

У нас в правительстве есть несколько подходов к тому, как должна быть внедрена идея о двойном гражданстве, мои коллеги из МИД доводят все это до целостной концепции, но для меня сейчас самое важное, что все созрели для того, чтобы работать над этим вопросом. Мы начинали с того, что это вопрос воспринимался как нечто совершенно космическое и нереализованное. А сейчас мы уже обсуждаем конкретный законопроект, - отметил Кулеба.

Дмитрий Кулеба добавил, что на данный момент юридический статус этнического украинца, живущего за рубежом, "не наполнен достаточным содержанием". Возможность предоставления двойного гражданства позволит миллионам людей сохранить связь с Украиной.

Так сложилось, что миллионы людей выехали. И мы должны сохранить их связь с Украиной. И паспорт, гражданство - одна из таких связующих звеньев. Я рад, что есть эволюция в этом вопросе. И надеюсь, что оно будет поддержано обществом, потому что запрет на двойное гражданство был создан в одном контексте, а сейчас контекст совершенно другой, - подчеркнул Кулеба.