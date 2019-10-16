Зеленский официально отменил финансирование проигравших на выборах партий

Последний этап прохождения документа - он возвращен с подписью президента.
Все политические партии, согласно закону, не преодолевшие 5-процентный порог на выборах в ВР, не будут финансироваться из государственного бюджета. До этого предусматривалось, что госфинансирование получают партии, за которые проголосовали 2% избирателей.
В целом же закон дает старт перезапуску деятельности Национального агентства по предотвращению коррупции.
Напомним, еще 2 октября Верховная Рада приняла закон об отмене государственного финансирования партий, не набравших 5% на выборах. Мы писали, что результаты от 2% до 5% на последних парламентских выборах в июле 2019 года получили Радикальная партия Олега Ляшко (4,01%), "Сила и честь" (3,82%), "Оппозиционный блок" (3,03%), "Украинская стратегия Гройсмана" (2,41%), Партия Шария (2,23%) и "Свобода" (2,15%).