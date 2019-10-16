Политика Зеленский официально отменил финансирование проигравших на выборах партий

2019-10-16 17:30 222
 
 
Зеленский одобрил законопроект об отмене финансирования проигравших на выборах партий
 
 Президент Украины Владимир Зеленский одобрил законопроект №1029 своего авторства, которым отменяется государственное финансирование политических партий, проигравших на парламентских выборах, в среду, 16 октября. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - он возвращен с подписью президента.

 

Все политические партии, согласно закону, не преодолевшие 5-процентный порог на выборах в ВР, не будут финансироваться из государственного бюджета. До этого предусматривалось, что госфинансирование получают партии, за которые проголосовали 2% избирателей.

В целом же закон дает старт перезапуску деятельности Национального агентства по предотвращению коррупции.

Напомним, еще 2 октября Верховная Рада приняла закон об отмене государственного финансирования партий, не набравших 5% на выборах. Мы писали, что результаты от 2% до 5% на последних парламентских выборах в июле 2019 года получили Радикальная партия Олега Ляшко (4,01%), "Сила и честь" (3,82%), "Оппозиционный блок" (3,03%), "Украинская стратегия Гройсмана" (2,41%), Партия Шария (2,23%) и "Свобода" (2,15%).

 

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