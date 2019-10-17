Украина Украинские силовики получили право тайно прослушивать телефоны

2019-10-17 10:15 252

Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований получили право на снятие информации с телекоммуникационных систем ("прослушку").

Об этом говорится в законе №1009, опубликованном в парламентской газете Голос Украины 16 октября и вступившем в силу в четверг, 17 октября.

Напомним, соответствующий проект закона был внесен в парламент президентом Владимиром Зеленским и принят Верховной Радой 4 октября. Согласно ему, ГБР и НАБУ включены в список правоохранительных органов, уполномоченных снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей. Кроме того, отменяется часть "поправок Лозового" в Уголовный процессуальный кодекс о порядке назначения и проведения экспертиз.

Регулируется также порядок рассмотрения уголовных дел в судах, а именно, вводится понятие вступительной речи сторон процесса, вводится обязательность оглашения не полного, а короткого текста обвинительного акта, а также вводится порядок предоставления доказательств сторонами защиты и обвинения.

Согласно другим изменениям, отменять незаконные постановления НАБУ и САП сможет не только руководитель антикоррупционной прокуратуры, но и генеральный прокурор.