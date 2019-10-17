"Не будь упертым парнем" - обнародовано хамское письмо Трампа президенту Эрдогану

Президент США Дональд Трамп направил письмо главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Документ опубликовал телеканал CNN.
Уточняется, что письмо датировано днем, когда Турция начала военную операцию в Сирии. В письме американский лидер призывает турецкого коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией.
"Давайте выработаем хорошую сделку! Вы не хотите нести ответственность за безжалостные убийства тысяч человек, и я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики — а я буду ... Не будь упертым парнем", - написал Трамп.
Он напомнил Эрдогану, что США уже вводили санкции против двух турецких министров из-за дела американского пастора Эндрю Брансона.
Ранее Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции. В санкционном списке оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.