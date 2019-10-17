Политика "Не будь упертым парнем" - обнародовано хамское письмо Трампа президенту Эрдогану

2019-10-18 09:14 117

Президент США Дональд Трамп направил письмо главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Документ опубликовал телеканал CNN.

Уточняется, что письмо датировано днем, когда Турция начала военную операцию в Сирии. В письме американский лидер призывает турецкого коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией.

"Давайте выработаем хорошую сделку! Вы не хотите нести ответственность за безжалостные убийства тысяч человек, и я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики — а я буду ... Не будь упертым парнем", - написал Трамп.

Он напомнил Эрдогану, что США уже вводили санкции против двух турецких министров из-за дела американского пастора Эндрю Брансона.

Ранее Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции. В санкционном списке оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.

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